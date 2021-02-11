«الصحفيين» تطالب وزارة الآثار باحترام حق نقل المعلومات والأخبار إلى المواطن

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع الزملاء المحررين المكلفين بتغطية ملف الآثار.

وأكد المجلس، في بيان مُذيل باسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد شبانة، صدر اليوم الخميس، أنه يرفض أي تجاوز بحق الزملاء خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن كشف سقارة الأثري في 14 نوفمبر الماضي.

وذكر المجلس، أن النقابة راعت في كل ردود فعلها تجاه هذه المشكلة طوال هذه المدة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.

وطالب مجلس النقابة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، باتخاذ خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء أزمة الزملاء محرري الآثار، بما يضمن عدم تكرار ما حدث.

كما طالب المجلس وزارة الآثار باحترام الصحافة وحق الصحفيين في القيام بدورهم في نقل المعلومات والأخبار إلى المواطن باعتبارهم عينه التي تراقب سلطات الدولة المختلفة، مشددًا على أن العلاقة مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى الاحترام المتبادل الذي يكنه المجلس لكل هذه المؤسسات.

ودعا المجلس الزملاء محرري الآثار لاستئناف ممارسة واجبهم المهني نحو تغطية أخبار وأنشطة الوزارة وفق ما يمليه عليهم ضميرهم الصحفي، مؤكدا دعمه الدائم لحقهم في ممارسة عملهم بكل كرامة وحرية.