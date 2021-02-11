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فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: ندرس الموقف على الأرض بعناية شديدة

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:59 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 4:03 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مجلس الوزراء والقيادة السياسية وكل الجهات المسؤولة تدرس الموقف على الأرض، إضافة إلى كل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية بعناية شديدة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الجهات المسؤولة تتخذ القرار والإجراءات حسب الوضع القائم، مطمئنًا بأن الدولة ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس الأمور ثم يصدر القرارات المتسقة مع الوضع القائم، مشيدًا بإجراء امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية للجامعات، خلال العام الماضي.

وذكر مستشار الرئيس للصحة أن الاحتياطات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لحماية الطلاب تجعله مطمئنًا، متابعًا: «أتابع بدقة ما يتخذ من إجراءات هدفها الرئيسي والأساسي حماية المواطن المصري وفي مقدمتهم الطلاب».

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