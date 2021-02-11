محافظ المنيا يبحث آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع كلية الهندسة

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، آليات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، إذ تشمل المبادرة مراكز "ابوقرقاص – ملوي – العدوة – مغاغه – ديرمواس"؛ وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد موسى مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة.

وقال المحافظ، إنه عملا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وتحت إشراف الجهات المتخصصة، تم التنسيق مع جامعة المنيا وكلية الهندسة للإشراف الهندسي على الأعمال التي سيجري تنفيذها بالمراكز الخمسة ووضع آليات للمراحل التنفيذية.

وناقش المحافظ، كيفية الإشراف على تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة من كلية الهندسة؛ لتقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال مع وضع تقارير هندسية لمتابعة تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.