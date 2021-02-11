صحيفة: تركيا تعتقل موظفًا بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول

ذكرت صحيفة ”ديلي صباح“ التركية، أن السلطات اعتقلت موظف بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول، يُدعى محمد ناصر زادة، وذلك بتهمة التورط بمقتل الصحفي الإيراني المعارض مسعود مولوي، الذي اغتيل عام 2019 في مدينة إسطنبول.

وقالت الصحيفة التركية في تقرير لها، اليوم الخميس، إن“موظف القنصلية الإيرانية محمد ناصر زادة (43 عامًا) متهم بتزوير وثائق سفر لعلي أسفنجاني، العقل المدبر لعملية القتل، لتهريبه إلى إيران“.

وأشارت إلى أن محكمة تركية أصدرت مذكرة توقيف بحق ناصر زادة الذي اعتقل في وقت سابق هذا الأسبوع، لافتة إلى أنه“زعم في شهادته أنه لم يكن في تركيا وقت قتل الصحفي مولوي، ولم يكن على معرفة بأسفنجاني أو غيره من المشتبه بهم في القضية“.

وكان الصحفي الإيراني المعارض مولوي، قد استقر في إسطنبول منذ يونيو 2018، بعد فراره من إيران عندما فُتح تحقيق ضده، حيث كان ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر نشر منشورات حول قضايا الفساد داخل السلطات، خاصة في فيلق ”القدس“ التابع للحرس الثوري.

وذكرت الصحيفة أن الصحفي الإيراني مولوي،“كان يخضع لمراقبة المشتبه بهم المرتبطين بالمخابرات الإيرانية“، مؤكدة أن مسؤولًا أمريكيًا لم تكشف عن هويته،“أعرب عن اعتقاده بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية متورطة بشكل مباشر بمقتل مولوي“.

وأشارت إلى أن السلطات التركية اعتقلت 13 مشتبهًا بهم في قضية مقتل الصحفي الإيراني مولوي، تم حبس 8 منهم حتى الآن.

يُذكر أن الشرطة التركية كانت قد أعلنت في نوفمبر 2019، مقتل الصحفي الإيراني المعارض مسعود مولوي (32 عامًا) في حي شيشلي في إسطنبول بإطلاق 11 طلقة عليه.

وكشفت تقارير إخبارية في وقت سابق، أن مولوي كان يدير قناة على موقع ”تلجرام“ تحمل اسم ”الصندوق الأسود“، وكان ينشر من خلالها معلومات تتعلق بالقيادة الإيرانية.