التعليم: تأجيل تدريبات معلمي التعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن تأجيل تدريبات معلمي التعليم الفني، والتي كان من المقرر عقدها بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر الأحد القادم.

وقال رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات إنه تقرر تأجيل التدريب إلى موعد لاحق وسيتم إخطار المديريات بالموعد الجدید حين تحدیده، موجها بسرعة إبلاغ المتدربين بتأجيل جميع التدريبات المقرر عقدها بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في الفترة من ۲۰۲۱/۲/١٤ إلى ۲۰۲۱/۲/۱۸".

كان من المقرر تنفيذ برنامج تعليمي للتعليم الفني لتأهیل معلمى التعليم الفني على تدريس المناهج القائمة على الجدارات للعام الدراسي ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بالمدارس المستهدفة.