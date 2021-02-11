تنطلق اليوم، منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في المسابقة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية كأس مصر النسخة رقم 89، يلتقي دجلة القابع في مؤخرة ترتيب الدوري مع البنك الاهلي، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته، فالأول يسعي للتأهل لدور الـ 16 وتجربة بعض البدلاء املا في تصحيح اوضاعه بالدوري ، اما البنك الاهلي ، فيأمل في الفوز وتخطي دجلة ، املا في مواجهة الفائز من الاتحاد او النجوم في دور الـ 16.

وفي المباراة الأخرى، يسعي انبي لاستمرار صحوته في الدوري وتخطي عقبة نبروة الباحث عن المفاجاة ، والفائز من المواجهة سيصطدم بالاهلي المتوقع فوزه علي النصر في دور الـ 32 .