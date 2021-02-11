أوبك تتوقع تعافيا للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري

توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" حدوث تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي العالمي هذا العام بفعل جهود السيطرة على انتشار جائحة كورونا علاوة على برامج التحفيز المالي الضخمة فى الولايات المتحدة وغيرها.

وقال التقرير الشهري للمنظمة الدولية والذي صدر اليوم الخميس أن الطلب على النفط الخام سيسجل نموا ملحوظا في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف التقرير أن الطلب سيرتفع بنحو 5.79 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يوميا حيث تخفض أوبك بذلك توقعها 110 آلاف برميل يوميا عنه قبل شهر مضى.

ولفت التقرير الى أن إنتاج السوائل خارج أوبك في عام 2020 سجل متوسط 62.7 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل انكماشًا بمقدار 5ر2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي وهو ما يعتبر أيضا انخفاضا بشكل طفيف عن تقرير الشهر الماضي للمنظمة.

وتوقع التقرير حدوث زيادات في إنتاج النفط بشكل رئيسي في النرويج والبرازيل والصين وجيانا حيث تقود هذه الدول نمو المعروض من خارج أوبك في عام 2021.