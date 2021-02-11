قالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إن جائحة كورونا تسببت في رفع معدلات العنف ضد المرأة.

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أمس الأربعاء، أن جائحة كورونا ليست مشكلة صحية فقط، مشيرة إلى أنها مشكلة تحولت لأزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

وأوضحت أن هناك ما يقرب من 150 مليون طالب حول العالم توقفوا عن الذهاب للمدرسة، بالإضافة إلى تأثر الكثير من الوظائف بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أن التواجد بشكل مستمر داخل المنزل، مع وجود الظروف الاقتصادية الضاغطة، رفع عدد شكاوى العنف ضد المرأة.

وذكرت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أنه تم العمل على عدة برامج مختلفة للعنف ضد المرأة، بالتعاون مع الكثير من الدول، اشترك فيها أكثر من ألفي مشارك.