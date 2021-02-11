 البرهان: السودان يستشرف عهدا جديدا يعتزم فيه إرساء قيم السلام والتسامح - بوابة الشروق
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البرهان: السودان يستشرف عهدا جديدا يعتزم فيه إرساء قيم السلام والتسامح

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:01 م

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن السودان يستشرف عهدا جديدا سيبنيه شبابه وطلابه الذين يمثلون غالبية السكان، ويعدون المحرك الحقيقي للثورة السودانية التي انتهجت شعار الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف البرهان، في كلمة مساء اليوم الخميس، عبر "فيديو كونفرنس" أمام قمة التعايش السلمي والسلام 2021 التي نظمها طلاب جامعيون برعاية جامعتي هارفارد وكولومبيا وعدد من المنظمات العالمية، أن التسامح يمثل أسمى قيم الانسانية، وهو واجب إنساني وأخلاقي وسياسي يحتاجه الجميع لتعيش المجتمعات في سلام وإخلاء ومحبة.

وحيا الشباب والطلاب السودانيين المشاركين في القمة، قائلا إنهم "يبعثون رسالة للعالم بأن شباب السودان يشاركون العالم، الرؤية المستقبلية لنشر السلام والازدهار بكوكب الارض".

وأضاف أن رؤية السودان تتمثل في انتهاج خط التسامح العالمي، وإرساء مفاهيم السلام العالمي والمساهمة في النهضة العالمية والمحلية من خلال تبادل الخبرات مع دول المنطقة والدول الصديقة.

وشدد على أن السودان عازم وبكل صدق وتأكيد على إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي واحترام الأديان والحريات وقبول الآخر لجعل الأرض أكثر أمنا وسلاما.

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