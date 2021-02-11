البرهان عقب أداء الحكومة السودانية اليمين: قطار الثورة مستمر

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف وان التغيير محروس بإرادة الشعب السوداني.

ودعا البرهان في كلمته، وزراء الحكومة الانتقالية عقب أدائها اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بالتعهد للعمل بيد واحدة في كل أجهزة الدولة التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي، "لضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلادط، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال: "إن الشعب يريد أن يرى أننا نخدمه لأننا اتينا برغبته في التغيير ولم نأت بانتخابات أو بانقلاب ويجب أن لا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن".

وأشار إلى أن الحكومة السابقة بذلت كل الجهد لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أعلن ول امس الاثنين عن تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم 25وزيرا.