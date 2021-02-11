روسيا: لا أساس لاتهام موسكو بإرسال جواسيس تحت ستار خبراء

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تقارير وسائل إعلام هولندية تتهم روسيا والصين، بإرسال جواسيس تحت ستار خبراء تقنيين لا أساس لها، ومن المرجح أن هذه المقالات مدفوعة الأجر.

وقالت زاخاروفا في تصريح أوردته كوالة أنباء سبوتنيك الروسية :" كالعادة لم يكلف أحد نفسه بتقديم أي دليل.. وكما أعتقد أن منشورات هذه الوكالات مدفوعة الأجر.. والهدف منها مرة أخرى، تقديم بعض العناصر الإضافية للمعلومات المضللة.. ربما كان هذا هو تطوير للطرق التي توزعها الهيئات الأمنية المحلية.. وهذه هي الأخبار المزيفة التي يزعمون في الاتحاد الأوروبي أنهم يكافحون ضدها".

وأوضحت أن الصحف الهولندية نشرت مواد تتهم فيها روسيا والصين بـ"إرسال جواسيس متنكرين إلى المملكة في هيئة خبراء فنيين"، وتم للعلم، نشر مخطط كامل كيف يتم بموجبه القيام بذلك.

ووفقًا للصحف، على سبيل المثال، تم تنفيذ هذا المخطط من خلال الشركات الهولندية وفروع الشركات الصينية والروسية في هولندا.