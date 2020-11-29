 مقتل 5 انفصاليين بينهم زعيم الكوماندوز في غارة للجيش الكاميروني جنوب غربي البلاد - بوابة الشروق
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مقتل 5 انفصاليين بينهم زعيم الكوماندوز في غارة للجيش الكاميروني جنوب غربي البلاد

د ب أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:52 ص

أعلن الجيش في الكاميرون، أنه قتل 5 انفصاليين بينهم زعيم الكوماندوز الذي قتل سبعة طلاب في مدرسة بالجنوب الغربي الناطق باللغة الإنجليزية في 24 أكتوبر 2020.

 

وقال العقيد سيريل سيرج اتونفاك غيمو، المتحدث بالجيش الكاميروني في بيان – حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس - إن أحد الانفصاليين الذين قتلوا هو زعيم الحشد البربري المسئول عن الهجوم على مدرسة في كومبا.

 

وأضاف البيان، أن الجيش الكاميروني نفذ غارة ليل الأحد في "بالانجي" بالجنوب الغربي للبلاد والواقعة في قبضة حركة تمرد انفصالي يتحدث الإنجليزية، موضحا أن هذه الغارة انتهت باشتباك عنيف قتل فيه خمسة انفصاليين وجرح آخرون، كما تم ضبط عدد من الأسلحة وكمية من الذخائر.

 

يذكر أنه في 24 أكتوبر الماضي، اقتحم عشرات المسلحين ساحة مجمع مدارس في "كومبا" على دراجات نارية وفتحوا النار على الطلاب.

 


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