سفير الأردن لدى باكستان يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات

التقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى باكستان إبراهيم المدني، اليوم الخميس، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في إسلام آباد سردار ياسر ألياس خان، حيث بحثا سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين باكستان والأردن خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.

وأكد المدني حرص المملكة الأردنية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان، كما دعا المستثمرين الباكستانيين إلى استكشاف الآفاق وفرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة في الأردن.. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأضاف أن كلا البلدين لديهما الإمكانيات الضخمة للتعاون مع بعضهما البعض في السياحة والصيدلية والزراعة والدفاع.

ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وحث باكستان والأردن على توقيع مذكرة تفاهم لإزالة كافة العوائق لتعزيز التجارة الثنائية.