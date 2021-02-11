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مقتل 5 جنود أفغان في استهداف مسلحين قافلة أممية

كابول - د ب أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:10 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:10 م

أفادت مصادر أمنية في أفغانستان، اليوم الخميس، بأن 5 عناصر من قوات الأمن في أفغانستان لقوا حتفهم عندما فتح مسلحون النار على قافلة تابعة لمهمة المساعدة الأممية "يوناما" على طريق بين مدينتي جلال أباد وكابول.

وانحرفت المركبة عن الطريق وهوت في نهر كابول، بحسب المصادر.

وغردت "يوناما" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تنعي أسرة الأمم المتحدة خسارة أرواح خمسة من أفراد خدمة مديرية الحماية الأفغانية في حادث اليوم بمقاطعة سوروبي في كابول. لم يصب أحد من أفراد الأمم المتحدة بأذى، ولم تتضرر المركبة في الهجوم الذي استهدف مركبة لخدمة مديرية الحماية كانت ترافق قافلة للأمم المتحدة".

ولم يتضح في البداية، الجهة التي تقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان موجها ضد الأمم المتحدة أو قوات الأمن.

وتتواصل الهجمات الدامية في أفغانستان رغم إجراء مباحثات سلام بين الحكومة الأفغانية المدعومة دوليا، ومسلحي حركة طالبان.

كما ينفذ تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات بشكل منتظم في أفغانستان.

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