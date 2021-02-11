 جونسون: أكثر من 13 مليون شخص تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا في بريطانيا - بوابة الشروق
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جونسون: أكثر من 13 مليون شخص تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا في بريطانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 7:13 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 7:13 ص

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في لندن أمس الأربعاء، إن أكثر من 13 مليون شخص في بريطانيا تلقوا حتى الآن أول جرعة من لقاحات كورونا.

وتمضي الحكومة بذلك في طريقها للوصول إلى هدفها الذي فرضته على نفسها وهو 15 مليون جرعة أولى بحلول منتصف فبراير.

وتلقى حوالي 520 ألف بريطاني جرعة ثانية. وفي إنجلترا، تم بالفعل تطعيم واحد من كل أربعة بالغين، وفقا للحكومة.

وسجلت البلاد يوم الأربعاء ما يزيد قليلا على 13 ألف إصابة، بينما تم تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة إضافية، في انخفاض لكلا المعدلين.

وأعرب كبير المستشارين العلميين للحكومة ، باتريك فالانس ، عن رضاه بهذه الأرقام. وقال إن هذا في غاية الأهمية في إطار مكافحة سلالات جديدة من الفيروس المتحور باستمرار.

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