قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عودة الطلاب إلى المدارس جزء من المعايشة والعودة للحياة مرة أخرى، نافيًا وجود مانع من عودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى.



وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، مؤكدًا على متابعة الخطة بشكل مستمر.



ولفت إلى أن الخطة تشمل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور وقطاع الطب الوقائي قبل العودة للدراسة مرة أخرى، موضحًا أن الدولة تتعايش مع فيروس كورونا في المجالات كافة.



وأوضح متحدث الصحة أن مصر لم تلجأ للإغلاق الكامل في التعامل مع الأزمة، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي تقلل من نسب الإصابة بالفيروس.