ميشيل أوباما تطلق فيلما عن الطبخ على منصة نتفلكس

أطلقت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، فيلما عن الطبخ يتمحور حول مجموعة من الطهاة الأطفال على منصة "نتفلكس".

وسيكون أوباما نجمًا ومنتجًا تنفيذيًا لفيلم "Waffles + Mochi"، الذي سيبث ابتداءً من 16 مارس المقبل، وهو فيلم موجه لجمهور أصغر سنًا ويضم دميتين، اسمهما "Waffles and Mochi"، ويعلب أوباما دور صاحب سوبر ماركت؛ حيث يؤرخ العرض رحلتهم وهم يحاولون أن يصبحوا طهاة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

ينطلق الفيلم بظهور الوجوه الجديدة مثل صاحبة السوبر ماركت، السيدة أوباما، وعربة التسوق، وهي الطائرة السحرية كدليل لهم أثناء الرحلة؛ حيث يقوموا بمهام عالمية، بهدف السفر إلى المطابخ والمطاعم والمزارع والمنازل في جميع أنحاء العالم، ليقدموا العديد من وصفات الطعام اليومية؛ إذ يقدمها الطهاة المشهورون، وكذلك مجموعة من طهاة المنزل والأطفال والمشاهير.

تتماشى فكرة العرض بشكل وثيق مع فيلم أوباما "هيا بنا"، حملة الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من سمنة الأطفال باعتبارها واحدة من منصاتها المميزة؛ إذ تقود المبادرات التي تساعد العائلات على الوصول إلى الأطعمة الصحية وبأسعار معقولة من أجل المحافظة على صحتهم البدنية.

يعد "Waffles + Mochi" واحدا من العديد من المشاريع الإعلامية السابقة للسيدة الأولى؛ حيث إن فيلمها الوثائقي "التحول" موجود على منصة "نتفليكس"، كما أطلقت في عام 2020 بودكاست على "Spotify" لدى شركة هاير جراوند برودكشنز الخاصة بباراك وميشيل أوباما.