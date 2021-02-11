سلوفينيا تعتزم تخفيف بعض قيود الإغلاق مع تحسن الوضع

تعتزم سلوفينيا تخفيف بعض الإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وفقا لما ذكره مسؤولون، في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة.

وقال وزير الداخلية أليس هويس، اليوم الخميس، إنه سيتم السماح للمواطنين بمغادرة المدن والبلدات والأقاليم التي يعيشون بها، والانتقال إلى مناطق أخرى، دون قيود.

وبموجب إجراءات بدأ تطبيقها في أكتوبر، لا يسمح للمواطنين بمغادرة مناطقهم إلا لأسباب معينة، مثل الذهاب إلى العمل، وكان يسمح لهم بمغادرة بلداتهم لممارسة الرياضة، على سبيل المثال، ولكن ليس مغادرة الأقاليم.

ومن المقرر عودة طلبة المدارس الثانوية، وتلاميذ المرحلة الابتدائية إلى فصولهم الدراسية اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد فترة توقف استمرت أربعة أشهر.

وسيكون بإمكان المواطنين الذهاب إلى المتاجر لشراء منتجات لا تعتبر ضرورية بداية من الاثنين المقبل، وحتى الآن، يتعين على المتسوقين إثبات عدم إصابتهم بفيروس كورونا، لذا ظلت متاجر كثيرة مغلقة.

وسيتعين على موظفي المبيعات إجراء اختبارات بشكل منتظم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

غير أن حظر التجوال في أنحاء البلاد، والمطبق من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، سيظل ساريا، مع استمرار إغلاق الحانات والمطاعم.

وسجلت سلوفينيا 279 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال فترة سبعة أيام حتى اليوم الخميس، مقارنة بـ 675 إصابة قبل شهر.

ومنذ بداية الجائحة، توفي في سلوفينيا 3677 شخصا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.