متحدث الصحة: خطة لتوفير قوافل طبية ثابتة في القرى والمراكز

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك خطة موضوعة لتوفير العنصر البشري داخل الوحدات الصحية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن توفير العنصر البشري يتطلب تدريب الكوادر الصحية، إلى جانب توفير سكن داخل المناطق المستهدف تطويرها ضمن المبادرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على توافر المنشآت الخاصة بالكوادر الطبية، إلى جانب التسهيلات والخدمات التي يمكن أن تحتاج إليها الفرق الطبية أثناء تواجدها داخل المراكز.

وأشار إلى أن الوزارة درست إمكانية توفير الخدمات الطبية عن طريق تواجد القوافل الطبية بشكل ثابت داخل القرى، لتقديم الخدمات الصحية كافة، من عيادات وصيدليات، وذلك للسير بشكل متوازي مع تأهيل وتطوير الوحدات الصحية.

وذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت بتشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى ممثلين من كافة قطاعات الوزارة، لمتابعة المنشآت الطبية المستهدف تطويرها في المبادرة.