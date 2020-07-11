مسؤول حكومي يمني: مليشيا الحوثي ترفض إخراج أو مبادلة الأسرى الصحفيين

قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي مستمرة في تعنتها "وترفض إخراج أو مبادلة الأسرى الصحفيين".

وأضاف فضائل، وهو أيضا عضو لجنة الأسرى التابعة للحكومة: "رغم التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمختطفين إلا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحفيين وتطالب بأسماء لا وجود لها قد يكونوا قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميون".

وأضاف فضائل، في حسابه على تويتر:"‏المليشيات تطالب بمن ذكرت من أجل تعقيد الملف. وقد دعونا مكتب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات من أجل إيقاف تعنتها والدفع بالملف إلى الأمام ولكن دون جدوى".

وأشار فضائل إلى أن المليشيا تسعى "لتجاوز ما تم الاتفاق عليه مسبقا في عمان الخاص بإطلاق 301 أسير من الطرفين بما فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن"