موريتانيا تحظر استيراد الدواجن من الجزائر إثر تفشي إنفلونزا الطيور

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قررت موريتانيا حظر استيراد الدواجن من الجزائر إثر تأكيدات بظهور إصابات بإنفلونزا الطيور هناك.

وحث وزير الزراعة الموريتاني الدي ولد الزين في رسالة وجهها مساء الأربعاء إلى الموردين على التوقف عن استيراد الدواجن ومشتقاتها والبيض من الجزائر.

وأصدر الدي ولد الزين أوامره للمصالح الصحية والبيطرية والحيوانية للوازرة بمراقبة الوضع عن كثب ومنع إدخال الدواجن عبر المطارات والموانئ والمعابر البرية مع الجزائر خوفا من تفشي إنفلونزا الطيور.

وتستورد موريتانيا جزءا كبيرا من حاجتها من الدواجن من الجزائر.

وأوضح ولد الزين أن الإجراء تقرر إثر تقرير للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية حول "انتشار صنف شديد الخطورة" من إنفلونزا الطيور"إتش 5 إن 8" في الدواجن بالجزائر.

ودعا الوزير الموريتاني المصالح البيئية لأن تكون أكثر يقظة وخاصة في المناطق الرطبة التي تشكل مناطق تجمع أو عبور للطيور البرية.