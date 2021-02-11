محافظ السويس يتفقد مستودع عجرود بعد إخماد الحريق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد محافظ السويس عبد المجيد صقر اليوم الخميس، موقع الحريق الذى شب بخزان تحت الإنشاء بأحد مستودعات البترول بمنطقة عجرود بطريق السويس القاهرة لمتابعة الموقف بعد السيطرة على الحريق.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية ورجال الإسعاف الطبي وكل المشاركين في إخماد الحريق.

وتواجد بموقع الحريق كل من اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس وقيادات المديرية والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي الهيئة المصرية العامة للبترول والعميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومدير الحماية المدنية والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف الطبي وعدد من رؤساء شركات وقيادات هيئة البترول.