ضبط تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مواد مخدرة وسلاح نارى وذخائر غير مرخصة بحوزة عناصر تشكيل عصابى بسوهاج.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص -لـ3 منهم معلومات جنائية- أداروا بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (17 طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الأفيون، بندقية خرطوش، 2 طلقة لذات العيار، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، 5 هواتف محمول، 2 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.