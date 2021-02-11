توقعت بيانات صدرت عن المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نموًا في العام الحالي بنسبة 3.4%، وذلك بعدما سجل اقتصاد البلاد انكماشا أقل من المتوقع بنسبة 8.8% في عام 2020.

وأشار تقرير التوقعات الشتوية للأداء الاقتصادي لدول منطقة اليورو، الصادر في بروكسل، إلى أن الاقتصاد الإيطالي سينمو في عام 2022 بنسبة 3.5% بفضل الزخم المكتسب في النصف الثاني من العام والانتعاش المستمر لقطاع الخدمات، لكنه "لن يعود إلى مستويات عام 2019 خلال عام 2022".

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن المفوضية الأوروبية توقعاتها بأن تشهد إيطاليا "تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا" على مستويات النمو بفضل مخطط الإنعاش الأوروبي.

وينوه التقرير بأنه على الرغم من أن أوروبا لا تزال في قبضة وباء فيروس "كورونا" المستجد مع الموجة الجديدة وتحورات الفيروس التي فرضت إجراءات احتواء جديدة، لكن ترى المفوضية ضوءًا في نهاية النفق بفضل إطلاق برامج التطعيم، التي تعطي سببًا لـ"تفاؤل حذر".