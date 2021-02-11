وائل جمعة: الأهلي متوازن دفاعيا ولكن يفقد التركيز

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طالب وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، بنزول محمد مجدي أفشة، تحت المهاجمين أمام بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: "الفريق كان جيدا في الشوط الأول ولكن افتقدنا الكرات التي أتيحت للدقة والتركيز واللمسة الأخيرة".

وأضاف: "الأهلي متوازن عندما يخسر الكرة في التغطية الدفاعية، ولكنت يفقد اللمسة الأخيرة".

قال في تصريحات تلفزيونية أنه يجب أن يلعب أفشة في مركز صناعة اللعب تحت والتر بواليا، بدلا من اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويلعب على فيليب ميلو لاعب بالميراس لأنه لاعب بطئ.

وأكمل: "وجود أفشة أمام منطقة الجزاء أفضل من اللعب أمام أيمن أشرف بالجبهة اليسرى".