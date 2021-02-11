بايرن ميونخ يحلم بالسداسية ويخشى طموحات تيجريس المكسيكي

الفريق البافاري يبحث عن لقبه الثاني في المونديال.. ومواجهة خاصة بين الفرنسي جينياك وليفاندوفسكي

يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد "المدينة التعليمية" أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ولن تكون مباراة اليوم نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي صنع التاريخ بتأهله إلى هذه المباراة وما زال قادرا على تحقيق لمحة تاريخية أخرى في مباراة الغد.

وإلى جانب الإمكانيات العالية، يمتلك بايرن طموحا كبيرا للحفاظ على لقب المونديال أوروبيا للنسخة الثامنة على التوالي.

كما يطمح البافاري إلى معادلة الإنجاز التاريخي ، الذي ينفرد به برشلونة الإسباني حتى الآن ، وهو جمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد.

وحقق برشلونة هذه السداسية التاريخية في 2009 ، ولم يستطع أي فريق آخر مضاهاة هذا الإنجاز حتى الآن.

شهد عام 2020 تتويج بايرن بألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الألماني والأوروبي.ويستطيع الفريق الآن إضافة لقب مونديال الأندية إلى سجل تتويجاته في موسم 2019 / 2020 الذي كان بالتأكيد موسما مميزا واستثنائيا للفريق.

ولكن الفريق البافاري سيخوض اختبارا صعبا في الصراع على أول لقب له في 2021 ، والذي سيكون السادس له في غضون أقل من عام.

وخاض بايرن مونديال الأندية هذا العام للمرة الثانية فقط في تاريخه فيما كانت المرة السابقة في 2013 عندما توج بقيادة مدربه الجديد وقتها الإسباني جوسيب جوارديولا بلقب البطولة بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي.

وكان الفريق توج في موسم 2012 / 2013 بثلاثية تاريخية تحت قيادة مديره الفني الأسبق يوب هاينكس حيث أحرز هاينكس مع الفريق ألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي قبل أن يرحل عن قيادة الفريق تاركا المسؤولية لجوارديولا.

واستهل بايرن مسيرته في النسخة الحالية من مونديال الأنية بالفوز على الأهلي 2 / صفر في مباراة لم يكن هناك شكوك في تفوق بايرن خلالها ، ولكن فوز الفريق على بطل أفريقيا لم يكن سهلا على الإطلاق.

ويدرك هانزي فليك المدير الفني لبايرن أن فريقه هو المرشح الأقوى للفوز ، ولكنه يتفهم أيضا حاجته إلى الكفاح بقوة من أجل حسم اللقب.

وأكد فليك : "شاهدت المباراة الأخرى في المربع الذهبي للبطولة. تيجريس فريق نشيط للغاية ويمتلك طاقة وحيوية كبيرة. علينا التصدي لهذا بشكل جيد في النهائي".

وقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ، والذي سجل هدفي الفريق في مرمى الأهلي بالمربع الذهبي ، : "المباراة النهائية ستكون مواجهة كبيرة. نقضي وقتا جيدا هنا. نرغب في الفوز باللقب ليكون السادس لنا في غضون عام".

وأضاف : "كأس العالم بطولة استثنائية دائما. نحن جاهزون للنهائي. أتمنى أن نقدم أداء أفضل في النهائي وألا نحتاج للعديد من الفرص حتى نحسم المباراة".

وأكد فليك أن لاعبي خط الوسط ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز لن يستطيعا السفر إلى قطر لخوض النهائي مع الفريق بعد غيابهما عن مباراة الأهلي بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد وخضوعهما للحجر الصحي.

وقال فليك بعد مباراة الأهلي : "قررنا عدم سفر ليون وخافي إلى قطر. أمر محزن لأن كليهما كان يرغب في السفر والمشاركة مع الفريق في البطولة. ولكن من المهم أيضا أن يظل اللاعبان في ميونخ للتدريب استعدادا للمباراة المقررة أمام أرمينيا بيليفيلد يوم الاثنين المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا) ".

وكان تيجريس أونال بلغ المباراة النهائية في النسخة الحالية بالفوز على بالميراس البرازيلي 1-0 في المربع الذهبي للبطولة يوم الأحد الماضي ليكتب الفريق المكسيكي التاريخ في البطولة حيث أصبح أول بطل لاتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) يتأهل لنهائي مونديال الأندية.

وإذا واصل تيجريس مغامرته، سيصبح أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يتوج باللقب كما سينهي احتكار القارة الأوروبية للقب العالمي منذ 2013 .

وبقيادة المدرب ريكاردو فيريتي ، الذي يتولى المسؤولية بالفريق منذ 2010 ، توج تيجريس بخمسة ألقاب في الدوري المكسيكي كما يقضي الفريق أنجح الفترات في مسيرته.

وتشهد مباراة اليوم أكثر من مواجهة خاصة بين لاعبي الفريقين ، ولكن أبرز هذه المواجهات ستكون بين الفرنسي أندري بيير جينياك مهاجم تيجريس أونال ، الذي يتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية حتى الآن ، بعدما سجل جميع الأهداف الثلاثة للفريق في البطولة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني في القائمة والذي سجل هدفي بايرن في مباراة الأهلي.