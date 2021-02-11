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متحدث الحكومة: الامتحانات يجب أن تعقد بطريقة أو أخرى

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:43 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:51 ص

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الوبائي في مصر يشهد استقرارًا، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الضغط على المستشفيات انخفض مقارنة بفترات سابقة، مفيدًا بأن التوقع الأكبر أنه لن يكون هناك مقررات متوقعة بالتشديد خلال اجتماع لجنة الأزمات القادم.

وذكر أن الموضوع الرئيسي التي ستُعقد لجنة الأزمات لمناقشته خاص بكيفية تيسير العام الدراسي واستكماله والسيناريوهات المقترحة، معقبًا: «يجب أن تعقد الامتحانات بطريقة أو بأخرى».

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