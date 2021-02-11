مسئول روسي: مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه لقاح سبوتنك V تغيرت من معادية لحماسية

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، بأن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ضد فيروس كورونا، تغير مؤخرًا من معادٍ إلى متحمس.

وقال المندوب الروسي للصحفيين: "لقد شاهدنا باهتمام كيف كان الموقف تجاه اللقاح الروسي هنا، في الاتحاد الأوروبي، لمدة عدة أشهر، أي منذ لحظة ظهوره، به كثير من الشكوك غير المقنعة، إن لم يكن عدائي، قد تغير. وقد تم استبدال كل هذا الآن بصيغة أن "سبوتنيك-في" هو أكبر إنجاز علمي لروسيا تقريبًا منذ إطلاق أول قمر صناعي أرضي في عام 1957".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف تشيجوف :"ربما، وراء هذا ليس مجرد اتضاح رؤية فيما يتعلق بمزايا لقاحنا. لقد تم إدراك أن الخيارات البديلة، وهي اللقاحات الغربية، والتي من أجل توريدها وقعت المفوضية الأوروبية على عدد ضخم من العقود ودفعت مبالغ مقدمة وصلت إلى 2 مليار و 700 مليون يورو، ولم يتلقوا كمية كافية من الإمدادات في المقابل، ولا تضمن النجاح".

وكانت التجارب الروسية على اللقاح قد أظهرت أنه يحفز مستويات عالية من الأجسام المضادة التي يمكن أن تلتصق ببروتين الاتصال في فيروس كورونا المستجد، ولكن بنفس الوقت قالت أن المقياس الأكثر أهمية هو مستوى الأجسام المضادة التي تعمل.