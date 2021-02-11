تفاصيل زيارة وفد مولودية الجزائر إلى مقر الزمالك

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استقبلت اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون نادي الزمالك، إدارة بعثة فريق مولودية العاصمة الجزائري، والذي يتواجد في القاهرة تحضيرا لمباراته ضد الفريق الأبيض مساء الجمعة.

ويتقابل الزمالك ومولودية الجزائر على ملعب استاد القاهرة مساء الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وحضر وفد النادي الجزائري برئاسة السيد الناصر ألماس رئيس النادي، بحضور سفير الجزائر بالقاهرة، محمد صالح لعجوزي.

وتبادل مسؤولو الناديين الدروع التذكارية، فيما أعرب الوفد الجزائري عن سعادته بزيارة القاهرة وتحديدا نادي المالك.

وأوضح الناصر ألماس رئيس المولودية أن الاستقبال كان رائعا من جانب اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس الزمالك، مؤكدا عمق العلاقات بين الشعبين المصري والجزائري، وأن حسن الضيافة ليس بغريب.