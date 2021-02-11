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وزير الصحة الجزائري: لدينا ما يكفي من الأسرة والأوكسجين لمواجهة كورونا

وزير الصحة الجزائرية عبد الرحمن بن بوزيد
وزير الصحة الجزائرية عبد الرحمن بن بوزيد
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 6:33 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 6:33 م

قال وزير الصحة الجزائرية عبد الرحمن بن بوزيد إن بلاده لديها ما يكفي من الإمكانيات فيما يتعلق بالأسرة والأوكسجين؛ لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة والحذر.

وقال بن بوزيد، في تصحري صحفي اليوم الخميس، "على الرغم من استقرار الوضع الوبائي فإن لا أحد يعلم ما سيحدث بالنسبة لهذا الوباء".

وأضاف "لقد جبت كل الولايات الجزائرية والوضع مريح بالنسبة لدرجة الوعي الذي أجده عند القائمين على الوضع، وأنا فخور بما رأيته من مجهودات في مختلف ولايات الوطن".

وأشار إلى أن جمعية علماء المسلمين ستمنح وزارة الصحة 1500 وحدة أوكسجين، وانتقد من أسماهم "بعض الأشخاص يصورون كل شيء بالأسود".

وقال "على الرغم أن الوضع مستقر اتخذنا تدابير اللقاح للحد من الوباء".

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