قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن فتاوى شؤون الأسرة هي المسيطرة على قسم الأحوال الشخصية، وتمثل نسبة كبيرة من الفتاوى التي تأتي إلى المركز.

وتابع «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أمس الأربعاء، أن دور المركز لم يقتصر على المكاتب فقط، فجاءت فكرة النزول إلى الميدان، لفض النزاعات داخل الأسر، مشيرًا إلى حل مشكلة 25 ألف أسرة مصرية.

وأوضح مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه يتم ملء استمارة بيانات لصاحب المشكلة، في حال إمكانية حضوره لمقر المشيخة لحل النزاع، بينما إذا تعثر حضوره، يتم تشكيل لجنة للذهاب لمكان صاحب المشكلة.

وأضاف أن إنشاء وحدة لم الشمل جاء لتحقيق عدة أهداف، أولًا الحفاظ على بنيان الأسرة المصرية من التفكك، ثانيًا الحد من ظاهرة الطلاق، ثالثًا إنهاء النزاعات المترتبة على الاختلافات الأسرية.

وأطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى وحدة لم الشمل، والتي بدأت 16 أبريل من عام 2018، لحل النزاعات داخل الأسر المصرية.