قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه كأستاذ جامعي يتابع بدقة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن إجراء الامتحانات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي صحة الطلاب.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه قبل بداية العام الدراسي كان يتم دراسة كيفية حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات.

ولفت إلى دراسة كيفية ترتيب الإجراءات الوقائية التي تتخذ على مستوى الجامعات، مطمئنًا بأنه «لن يتخذ أحد إجراء يحمل أي خطورة على أي طالب أو أستاذ أو أحد العاملين بالجامعة».

وذكر أنه سيتم إجراء امتحانات الماجستير والدكتوراة في كلية الطب جامعة عين شمس يومي 22 و23 فبراير الجاري، مضيفًا أنه يتم دراسة الإجراءات الاحترازية بعنابة وحرص شديد.

ونوه بأنه سيتم اتخاذ موقف آخر حال حدوث أي شيء يوحي بقلق أو خطر في الإجراءات على الطلاب أو الأساتذة والعاملين بالجامعات.