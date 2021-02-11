رفع 40 طن مخلفات قمامة وإلغاء مقالب عشوائية بجنوب مدينة المنيا



طالب العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الوحدات القروية والأحياء، بوضع خطة لإلغاء المقالب العشوائية ورفع كفاءتها سواء بالتجميل أو التشجير، حفاظًا على المظهر الجمالي ونظافة الشوارع بجميع الأحياء.



ومن ناحيته، أعلن أيمن حسانين رئيس حي جنوب مدينة المنيا، أنه تم إلغاء نقطة تجمع جسر الصليبة الموجودة بنهاية شارع أبو إسماعيل بمنطقة كورنيش المنيا الجنوبي، وتم رفع التجمعات من شوارع حي جنوب بمنطقة السلخانة وأبو هلال، ومنطقة التنظيم وميدان مكه وميدان التنظيم والإدارة، بالإضافة لرفع 40 طن تراكمات.



وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس المدينة، أن أعمال النظافة يتم متابعتها على مدار الساعة، لما تمثله من إبراز جمال المدينة وشوارعها، والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأوبئة والأمراض.