كينيا تعرض على القطاع الخاص إقامة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية

أعلنت هيئة الكهرباء الكينية، رغبتها في قيام شركات القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وتشغيل محطات طاقة شمسية تتراوح قدراتها بين 500 كيلووات و10 ميجاوات لصالح العملاء التجاريين والصناعيين، على ان يتم ذلك بنظام عقود تأجير المعدات في هذه المحطات.

وبحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن العملاء المهتمين بالحصول على الطاقة الشمسية توفير الأسطح أو الرض الفضاء لتركيب ألواح الطاقة الشمسية دون ضخ أي استثمارات مالية عند إقامة الحطة لهم.

وستقوم الشركات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية المرتبطة بشكبة الكهرباء بعد موافقة العملاء.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن تركيب ألواح الطاقة الشمسية في نفس مكان العملاء سيقلل الخسائر الناجمة عن عمليات نقل الكهرباء عبر الشبكة الرئيسية في البلاد.

ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع تقديم خطاب إبداء الرغبة حتى يوم 24 فبراير الحالي.