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ماليزيا تخفف القيود المفروضة على قطاع الرياضة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:46 م

قال وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، في إفادة تلفزيونية اليوم الخميس، إن بلاده ستسمح بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، ومضامير سباقات السيارات، وملاعب الجولف، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، أن قرار السلطات الماليزية الجديد، يأتي في ظل خضوع تلك المنشآت الرياضية لبروتوكولات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل وجود قيود على الطاقة الاستيعابية للمنشآت.

ويُسمح بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا يوجد خلالها تلامس بين اللاعبين، مثل منافسات الفردي في التنس والريشة الطائرة.

في الوقت نفسه، ستظل إقامة المسابقات الرياضية محظورة.

وكانت وزارة الصحة الماليزية سجلت 3288 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 251 ألفا و604. كما سجلت 14 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 923.

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