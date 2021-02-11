شارك الإعلامي د. عمرو الليثي، متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة سيلفي تجمعه بصحبة الكينج محمد منير.

وكتب الليثي، عبر صفحته الرسمية: "مع صديق العمر الكينج محمد منير.. وقعدة جميلة من قعدات زمان".

ويذكر أن الكينج محمد منير، يعيش انتعاشة فنية بعد نجاح أغانيه الأخيرة في ألبومه "باب الجمال"، الذي طرح عددا من أغانيه مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا، واستمتع عشاق الكينج بأغانيه المميزة الذي ينتظرها الملايين من آن لآخر.

وبعد هذا النجاح المدوي للأغاني الجديدة، وأنهالت عليه التهاني من كل محبيه وأصدقائه ومتابعيه من كل مكان في الوطن العربي، كما استقبل في منزله عددا من أصدقائه حرصوا على تقديم التهنئة له.