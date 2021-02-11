الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من مخاطر الأسواق الرقمية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة.

وقالت الوزيرة - خلال اجتماع حول الابتكار في القطاع المالي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "نحن نعيش وسط انفجار في المخاطر المتعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية البيانات"، موضحة أن جائحة (كوفيد-19) تسببت في مزيد من الهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيدا التي استهدفت المستشفيات والمدارس والبنوك والحكومة ذاتها.. مضيفة أن العملات المشفرة والأصول الافتراضية واعدة، لكنها استخدمت أيضا لغسل أموال تجار المخدرات عبر الإنترنت وتمويل الإرهاب.

وأضافت أنه من خلال العمل المشترك، يمكن تقليل تدفق الأموال السوداء من الجريمة المنظمة وأولئك الذين يمولون الإرهاب... ويمكن بشكل أفضل مواجهة الخصوم الذين يخترقون منظماتنا أو يتدخلون في انتخاباتنا"، في ما يبدو إشارة ضمنية إلى الاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى موسكو مرارا ونفت الأخيرة صحتها بشكل قاطع.

ولفتت يلين إلى أن مثل هذه التقنيات يمكن استخدامها، ليس فقط لوقف تدفق أموال الجريمة المنظمة ومكافحة القراصنة، ولكن أيضا لتقليل الفجوات الرقمية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الابتكار يجب أن يكون درعا للحماية من اللاعبين السيئين، يجب أن يكون أيضا سلما لمساعدة المزيد من الناس على الارتقاء إلى مستوى حياة أفضل.