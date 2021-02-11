 موريتانيا تقلص ساعات حظر التجوال - بوابة الشروق
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موريتانيا تقلص ساعات حظر التجوال

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 5:14 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 5:14 ص

أعلنت الحكومة الموريتانية تقليص ساعات حظر التجوال ليبدأ من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا بعد ان كان يبدأ من الساعة الثامنة مساء.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم، إن سبب تقليص فترة حظر التجوال الجزئي، يعود لعوامل اجتماعية ومهنية.
وأضاف ولد سالم في تصريح بثته الإذاعة إن المواطنين يحتاجون بعض الوقت من أجل إنجاز أعمالهم خصوصا الفئات الضعيفة التي لا بد لها منها العمل في الليل، وبعض القطاعات المتضررة من حظر التجوال، كميناء نواكشوط.
وأضاف ولد سالم إن جائحة كورونا لا تزال موجودة وأن الحكومة لا تزال تراقبها وإن تقليص فترة حظر التجوال لا يعني أن الجائحة لم تعد موجودة..

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