استقرار مؤشر البورصة الرئيسي اليوم

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استقر مؤشر البورصة، اليوم الخميس، بميل نحو اللون الأخضر، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.01% ووصل إلى مستوى 11546 نقطة.

وتباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، ويتجه المؤشر السعودي نحو تحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مدعوما بأسهم القطاع المالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ثلاثة بالمئة.

أظهرت بيانات حكومية أولية أمس الأربعاء، أن اقتصاد المملكة انكمش 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، لكنه نما 2.8 بالمئة على أساس فصلي.

وانكمش اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم 4.1 بالمئة في 2020، وفقا للتقديرات الأولية، إذ تضرر جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم العربية للطيران 2.4 بالمئة رغم إعلان شركة الطيران منخفض التكلفة عن تراجع حاد في الربح الصافي للربع الرابع من 2020.

في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.2 بالمئة تحت وطأة تراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.6 بالمئة.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وزاد سهم أسترا زينيكا 1.3 بالمئة بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع سهم دانون 2.8 بالمئة بعد أن طالبت شركة الاستثمار ارتيسان بارتنرز بحوكمة الشركة وتغييرات هيكلية من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الفرنسية.