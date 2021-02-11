فرنسا ترفض ضغوطا أوروبية على إير فرانس للتخلي على بعض الحقوق بمطار باريس-أورلي



أبدى وزير النقل الفرنسي جان-بابتيست جباري، اعتراضه على فكرة إلزام شركة "إير فرانس" المتعثرة بالتخلي عن بعض حقوق الإقلاع والهبوط بمطار باريس-أورلي للحصول على موافقة من المفوضية الأوروبية للحصول على المزيد من المساعدات الحكومية.



وقال في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج اليوم الخميس، إن أي تنازلات يجب أن تكون مرتبطة بإصلاحات أوسع لإزالة الامتيازات التي تسمح لشركات النقل منخفضة التكلفة "بتشويه السوق".



وتطالب الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي شركة إير فرانس-كيه.إل.إم بالتخلي عن حقوق إقلاع وهبوط في مطار باريس أورلي مقابل إعادة رسملة الشركة المتعثرة. إلا أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ترى أن التخلي عن بعض حقوق الإقلاع والهبوط في مركز السفر الأقرب لباريس سيمثل انتكاسة تنافسية لشركة الطيران التي تعتبرها من الأصول الاستراتيجية.