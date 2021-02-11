وزير الأوقاف الجزائري: المساجد هي جبهة لصد مؤامرات أعداء الجزائر

قال يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري إن المسجد جبهة من جبهات المجتمع لصد مؤامرات أعداء الجزائر.

وأكد بلمهدي، في تصريحات له اليوم الخميس بولاية أم البواقي (شمال شرق)، أهمية دور الإمام من خلال الكلمة التي يلقيها والتي تنشر السكينة وتزرع الأمل والقوة وتدعم كل نية للإصلاح و التغيير، مشيرا إلى أن هناك من لا يريد لعملية الإصلاح أن تنجح.

وقال "إن نجاح المسجد في أداء رسالته هو نجاح المدينة والبلد"، مضيفا بأنه "إن كان الجيش والأمن الوطني (الشرطة) حامين لحدود الوطن، فإن الأئمة يحمون أيضا حدود الجزائر بالوعي وبالفهم الصحيح لما يحاك ضد هذا البلد".

وأثنى وزير الأوقاف الجزائري على دور الإمام وخطاب المساجد في الظروف الصعبة وفي كثير من المناسبات كفترة وباء فيرس الكورونا والتي لم يتوقف الإمام خلالها عبر الفضاء الافتراضي عن تقديم الدروس التوعوية.

وقال بلمهدي "لقد أصبح الفضاء الافتراضي مكانا للحرب ومكانا تجند فيه قوى أجنبية وتمول لكي تمارس حرب التشكيك والتشويه وزعزعة الصفوف و تمزيق اللحمة التي نعيشها".