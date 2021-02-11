تجديد حبس شاب متهم بقتل صديقه داخل مطعم بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية بالشرقية، قرارًا بتجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل صديقه بطعنة نافذة إثر مشاجرة بينهما في مطعم مأكولات بكفر الحمام بالزقازيق.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "ر.ص.ا"، 20 سنة، طالب جامعي، مُقيم بقرية كفر الحمام بالزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه أ.ا، 20 سنة، مجند، حال وجودهما داخل مطعم كبدة بالقرية، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة استل الثاني سكينًا وطعن بها المجني عليه طعنةً أودت بحياته.

وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.