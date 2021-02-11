بايدن يدعو لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية حتى لا تتفوق الصين على أمريكا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس إلى التحرك سريعا بشأن خطة تعزيز ضخمة للبنية التحتية، وذلك في اجتماع عقد اليوم الخميس مع 4 من أعضاء مجلس الشيوخ، وحذر من أن الصين "ستتفوق علينا" حال عدم القيام بذلك.



وقال بايدن إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج لحوالي ساعتين عبر الهاتف أمس الأربعاء.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال بايدن للصحفيين بالمكتب البيضاوي: "إذا لم نتحرك، سيتفوقون علينا"، في إشارة إلى خطط الصينيين لاستثمار مليارات الدولارات في مشروعات للسكك الحديدية، وتصنيع السيارات وإجراء تحسينات تتعلق بالبيئة.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "المعتاد ألا تكون البنية التحتية مسألة ديمقراطية أو جمهورية... سنرى ما يمكن أن نفعله معا".



وقالت بلومبرج إن أعضاء الشيوخ في الاجتماع هم توم كاربر، العضو الديمقراطي عن ولاية ديليوير، الذي يرأس لجنة البيئة والأشغال العامة، وشيلي مور كابيتو، العضو الجمهوري البارز في اللجنة، ولاية ويست فيرجينيا، والجمهوري جيمس انهوفي، ولاية أوكلاهوما، والذي كان رئيسا سابقا للجنة، وبين كاردين، العضو عن ولاية ماريلاند، ورئيس لجنة الأعمال الصغيرة.