 وزير الداخلية اللبناني الأسبق: علاقتي مع الحريري لن تسمح بترشحي لرئاسة الحكومة - بوابة الشروق
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وزير الداخلية اللبناني الأسبق: علاقتي مع الحريري لن تسمح بترشحي لرئاسة الحكومة

نهاد المشنوق - ارشيفية
نهاد المشنوق - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:52 م
قال النائب ووزير الداخلية اللبناني الأسبق نهاد المشنوق، إن ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية لم ولن يكون واردًا، موضحًا أن ترشيحه لتولي المنصب يجب أن يكون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وأضاف المشنوق، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن طبيعة علاقته مع الحريري لن تسمح بأن يكون مرشحًا لرئاسة الحكومة، مستشهدًا بخلافهما على إدارة التسوية الرئاسية سابقًا.

وأكد أنه لا يقبل أن يكون رئيسًا للحكومة دون موافقة البيئة والأهل وأولهم سعد الحريري، مشيرًا إلى أن الخلاف السياسي الممتد بينه وبين رئيس الحكومة المكلف خفت حدته وأزمته.


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