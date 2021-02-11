وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة الخميس الموافق 7 يوليو 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

تتضمن التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية):

60 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

150 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

350

جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

1000 جنيه عن سيارات الجمرك.

20 جنيها عن الدراجات النارية

200 جنيه عن الأتوبيس الخاص

200 جنيه عن أتوبيس الرحلات

200 جنيه عن الأتوبيس العام

200 جنيه عن أتوبيس السياحة

50 جنيها عن أتوبيس المدارس

25 جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)

250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

300 جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7

400 جنيه عن السيارات المقطورة

50 جنيها عن سيارات الحكومة

50 جنيها عن سيارات القطاع العام

50 جنيها عن سيارات المحافظة

500 جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

50 جنيها عن المقطورات الزراعية

100 جنيه عن سيارات المنطقة الحرة

50 جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

50 جنيها عن سيارات الملاحي مميز

50 جنيها عن الجرار الزراعي

50 جنيها عن سيارات تحت الطلب

600 جنيه عن السيارات الملحقة.