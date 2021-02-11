شقيقتا الناشطة السعودية لجين الهذلول: أختنا ستواصل السعي لتحقيق العدالة

قالت شقيقتا الناشطة السعودية البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول اليوم الخميس إن شقيقتهما ستواصل السعي لتحقيق العدالة، بعد يوم من إطلاق سراحها بعد قضاء نحو ثلاث سنوات في السجن في المملكة.

وسترفع الناشطة دعوى تعذيب بالإضافة إلى طعن لإلغاء إدانتها، وفقا لشقيقتيها اللتين تعيشان خارج السعودية.

واعتقلت الهذلول، البالغة 31 عاما، في شهر مايو من عام 2018، وأحالت السلطات أواخر الشهر الماضي قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

وحكمت المحكمة على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتم منعها من السفر لمدة خمس سنوات.

وقالت لينا، إحدى شقيقاتها، في مقطع فيديو على الإنترنت: "ما نريده الآن هو تلك العدالة الحقيقية، بحيث تكون لجين حرة تماما ودون شروط".

وأضافت "لن نتوقف حتى تتحقق العدالة الكاملة".

كان قاضٍ في المحكمة إن الناشطة "أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة".

وردت المحكمة، في ديسمبر الماضي، دعوى للجين، تفيد بتعرضها للتعذيب، مشيرة إلى أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.

وقالت لينا: "لجين غير قانعة بهذا القرار، وستواصل السعي لتحقيق العدالة وإثبات تعرضها للتعذيب".

وتشتهر الهذلول بالانخراط في حملة لمنح المرأة حق قيادة السيارات في السعودية، وهو الحق الذي حصلت عليه المرأة السعودية بعد شهر من احتجاز الهذلول في 2018.

كما قامت بحملة لإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، والذي يتطلب من المرأة الحصول على موافقة أحد أقاربها من الذكور لاتخاذ قرارات مهمة. وتم تخفيف بعض القواعد، لكن لم يتم بعد إلغاء النظام.