وزير الخارجية اليمني: الإدارة الأمريكية الجديدة تحرص على التوصل لحل بشأن الحرب في البلاد

قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إن الحوثيين انقلبوا على مخرجات لجنة الحوار الوطني المنقعدة عام 2012 بتشجيع من إيران، مشيرًا إلى الدعم العسكري الذي حصلت عليه مليشيات الحوثيين من إيران.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن إيران كانت تهاجر بالسيطرة على العاصمة اليمينة بالدعم التي تقدمه لمليشيات الحوثيين، مطالبًا إيران بعد التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وأن تركز على قضاياها الداخلية.

وأعرب عن أمله في أن يحقق تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية مصلحة الشعب، مشيرًا إلى العدوان الحوثي على خزان صافي الذي ستظل تعاني منه الأجيال المقبلة.

وتابع: «قدمنا الكثير خلال مباحثات السلام ولكن الحوثينين نكثوا كل العهود»، ذاكرًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها حرص على التوصل إلى حل بشأن الحرب في اليمن.

وأوضح أن الرسائل التي ستطرحها الولايات المتحدة ستفهم بشكل خاطئ من جانب إيران والحوثيين، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية باليمن منفتحة على التعاطي الإيجابي لإنهاء الحرب والاستجابة للحل الديموقراطي.

وأشار إلى هجوم الحوثيين على مدينة مأرب الذي لم يراعي أي بعد إنساني، خاصو وأن المدينة تحتوي على أكثر من 4 ملايين نازح يمني على إثر الحرب، مضيفًا أن أكثر من 42% من المواطنين تحت شرعية الحكومة اليمنية.

وأفاد بأن النسيج الاجتماعي اليمني يتم انتهاكه من جانب الحوثيين، لافتًا إلى نقل مليشيات الحوثي لأفكار الجهادية والعنف للأطفال والتي عرضها على الكونجرس الأمريكي.