وزيرة الخارجية السودانية تتطلع لتعزيز علاقات بلادها الإقليمية والدولية

أعربت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عن تطلعها لتعزيز علاقات السودان الخارجية في محيطه الإقليمي والدولي خاصة علاقته مع دول الجوار، لاسيما جمهورية جنوب السودان، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوداني المشروعة، وبما يتوافق مع بنود الوثيقة الدستورية.

وأكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي، حرصها على إحلال السلام والاستقرار في جميع ربوع الإقليم، مشددة على أهمية التعاون وروح العمل الجماعي وتقديم مصلحة ورفعة السودان وأهله.

وباشرت المهدي، اليوم مهام عملها بالوزارة، حيث استقبلها كل من عمر قمر الدين وزير الدولة السابق، والسفير محمد شريف وكيل الوزارة، والتقت بالمدراء العامين ومدراء الإدارات بالوزارة، وعبرت عن سعادتها بتوليها هذا المنصب المهم في مؤسسة رفيعة كوزارة الخارجية.

كما التقى قمر الدين العاملين بوزارة الخارجية السودانية في نهاية فترة عمله في الوزارة، حيث شكر جميع العاملين بالوزارة لعملهم الدؤوب وحسن تعاونهم، معربا عن أمله في أن يكتمل عمل اللجان المعنية بإعادة الهيكلة وصياغة الاستراتيجية وترتيب الشأن الداخلي بالوزارة.

وشدد على أهمية التسامح والعمل مع كل الخلفيات والانتماءات وكذلك العمل بناء على مفهوم القيادة المشتركة والمسؤولية الفردية وخلق بيئة عمل جاذبة وتعزيز روح الانتماء للوزارة.