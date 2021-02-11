مبروك عطية: التفكير الصحيح في الموت يقتضي التعمق بالحياة

قال الداعية الإسلامي مبروك عطية، إن التفكير الصحيح في الموت يقتضي التعمق في الحياة، وذلك بجعلها جنة وارفة الظلال يقدم فيها الإنسان كل إبداع وكأنه لن يموت أبدًا.

وأضاف، في لقاء عبر الإنترنت لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن مرحلة ما بعد الموت حصاد لما كان قبله، متابعًا: «اللي مش هيقدم مش هيلاقي حاجة، واللي هيقدم مثقال ذرة من خير سيجدها مضاعفة عند الله».

وأشار إلى الآية القرآنية: «واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله»، مضيفًا أنه يستحسن تذكر الموت عند تعثر الآخرين، من خلال دفع الدين عن شخص غير قادر أو غيره من الأعمال الصالحة التي يجازى عنها العبد بعد وفاته.