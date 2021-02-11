أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الفضل في تطوير القرى يرجع إلى الله أولًا ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سعد، في تصريحات لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، صباح الخميس، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة في محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أنها شملت تطوير 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المحافظة تستهدف تطوير 90 قرية في المرحلة الثانية، التي بدأت في شهر يناير الماضي، موضحًا أن المحافظة تستهدف تطوير 150 قرية كرقم إجمالي ضمن المبادرة.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل الوحدات الصحية والمدارس وخدمات رصف الطرق وتبطين الترع وتوصيل مياه الشرب وغيرها من الخدمات الأساسية.